تساؤلات كثيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عن القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، إذ أن العمل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وتستعرض «الوطن» للقراء القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، حيث يعرض يوميا عبر شبكة تليفزيون dmc، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، كما يعرض حصريًا عبر منصة «watch IT».

مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة

وفي ضوء رصد القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، يعرض المسلسل عبر قناةDMC مرتين كإعادة، وهي الساعة في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تردد القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة

وتأتي شبكة تليفزيون الحياة، التي تعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، على تردد 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.