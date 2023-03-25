يهتم أهالي محافظة أسوان، بمعرفة موعد أذان الفجر اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك، بدقة متناهية ليبدأ صيام اليوم الثالث عقب الأذان.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم السبت 25-3-2023، يحين وفقًا لهيئة المساحة المصرية، في تمام الساعة 4:35 دقيقة صباحًا، بينما كان موعد أذان الفجر ثانى أيام رمضان في الساعة 4:36 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم السبت 25-3-2023، يُحدد وفقًا لهيئة المساحة المصرية، حيث أعلنت مواقيت الصلاة فى إمساكية رمضان 2023 لمحافظة أسوان.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

وتحدد إمساكية شهر رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة، وهي كالتالي:

الفجر: 4:35 صباحًا.

الشروق: 5:27 صباحًا.

الظهر: 12:2 مساءً.

العصر: 3:28 مساءً.

أذان المغرب: 6:7 مساءً.

أشهر مساجد أسوان

تضم محافظة أسوان عدة مساجد، بينها المفتتح حديثًا، حيث افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، 95 مسجدًا منذ بداية العام، وفقًا لبيان الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

مسجد «السبع وسبعين» يقع ضمن جبانة أسوان التي تحتفظ بعدد كبير من القبور، التي يمتد تاريخها من القرن الثاني للهجرة حتى نهاية العصر المملوكي، وبهذه الجبانة توجد أول محاولة لإقامة القباب على الأضرحة في مصر في العصر الفاطمي.