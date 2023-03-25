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«الصحة»: الدكتور عمرو حسن مستشارا لشؤون السكان وتنمية الأسرة

كتب:

مريم الخطري
09:18 م | السبت 25 مارس 2023
 الدكتور عمرو حسن

 الدكتور عمرو حسن

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور عمرو حسن حسين محمود أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، للعمل مستشارا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.

من هو الدكتور عمرو حسن

يذكر أن الدكتور عمرو حسن، شغل منصب مقرر المجلس القومي للسكان في الفترة من 2018 إلى 2019 وهو عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة والسكان، وعضو مجلس إدارة وحدة الاستشارات وخدمة المجتمع بالمركز الديموجرافي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.