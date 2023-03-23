وزير الصحة يوجّه بوضع خطة لتشغيل مستشفى العاصمة الإدارية وفق النظم الحديثة

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع تصور واستراتيجية متطورة لتشغيل مستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحي، التابعة للهيئة العامة للتأمين، وفقًا لنظم الإدارة الحديثة، لتضاهي النظم الصحية العالمية، مؤكدًا أنّ المستشفى يُعد من أكبر الصروح الطبية بالجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 201، بحضور الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث واعتماد الآليات المتعلقة بشؤون العاملين بالهيئة، ومناقشة الموازنة المالية والخطط الاستثمارية الجديدة للهيئة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير أكد الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم آليات الدعم لضمان استدامة التأمين الصحي، والعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية التأمينية بأنحاء وربوع الجمهورية.

تحسين الخدمات الصحية

وأضاف أنّ الاجتماع، تناول بحث الخطط الاستثمارية للهيئة، بهدف تعظيم الاستفادة من العوائد المالية للهيئة وتطويعها في تطوير وتحسين الخدمات الصحية، واستحداث الأجهزة الطبية، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة بيئة العمل بالمنظومة الصحية، حيث وجّه الوزير، بالاستفادة من تجارب الدول الناجحة بهذا المجا، وأكد ضرورة الاستمرار في تقديم البرامج والدورات التدريبية للفرق الطبية العاملة بالهيئة، بهدف رفع كفائتهم وصقل خبراتهم.