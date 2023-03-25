أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3.. الظهور الأول لـ بسمة

شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3، الظهور الأول للفنانة بسمة، حيث تُجسد شخصية زوجة «حامد» لصاحبها الفنان محمود حافظ، ابن عم الدكتورة صفية الفارس، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة «روبي».

وظهرت بسمة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3، وهي تكتشف واقعة نصب زوجها على أموال عائلته والحفاظ بها في خزنته الخاص، دون علم أي شخص، الأمر الذي أزعجه بشكلٍ كبير، ودخلا في وصلة نقاش طويلة.

وحذرت بسمة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3، زوجها بعدم ممارسة أي شيء دون علمها، سواء شراء أراضي أو الاستحواذ على أموال، إذ ستكشف أمره للجميع حال ارتكابه ذلك.

نهلة سلامة منزعجة من موقف روبي ضدها

وفي المقابل، أبدت نهلة سلامة «نعمات» استياءها الشديد من موقف الدكتورة صفية الفارس، تجاهها، بعد إحباط عملية ختان لطفلة، وكادت أن تحبسها، إلا أن زوجها إيهاب فهمي، ظل يُقنعها بأن الأمر لا يستعدي كل ذلك، وعليها أن تصبر لحين تحقيق هدفهما، وهو الأمر الذي تكشفه الحلقات المُقبلة.

وقال إيهاب فهمي لزوجته، إنّ «أهالي القرية سوف يهاجمون روبي، بسبب موقفها ضد ختان الإناث»، مُعتقدًا أن ذلك يخالف الدين الإسلامي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، من إخراج عادل أديب، وتأليف إبراهيم عيسى، وبطولة روبي، وبسمة، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، وأحمد بدير، وسميحة أيوب ووفاء عامر وآخرين