ساعات تفصلنا عن موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأحد 26-3- 2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتحرى أهالي محافظة الأقصر موعد الصلاة بدقة، الكثيرون على أداء الفرائض والصلاة في توقيتها.

وموعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023، يختلف عن المحافظات المجاورة قنا وأسوان وفقا لتوقيت كل محافظة وبناء على خطوط الطول والعرض.

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:27 صباحًا، وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2023 لهذا العام، التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية بناءً على حساب خطوط الطول والعرض، قبل شهر رمضان بعدة أيام.

موعد أذان الفجر

يختلف موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأحد، عن ثالث يوم بفارق دقيقة واحدة حيث رُفع الأذان في اليوم الثالث من شهر رمضان في تمام الساعة 4:28 دقيقة صباحًا.