موعد أول أيام رمضان 2023 في العراق

موعد أول يوم في شهر رمضان الكريم في العراق 2023، قد يوافق يوم الخميس بتاريخ 23 مارس، ويتوقف تحديد موعد أول يوم رمضان في العراق 2023 بناءا على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، وفقاً لبيان الحكومة العراقية.

موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في العراق

يذكر أنّ أول أيام الشهر الفضيل في العراق، سيكون الخميس 23 مارس الجاري، بعد تعذر رؤية الهلال في البلاد اليوم، مثلما حدث مع السعودية ومصر واليمن وعمان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة.

أجواء مميزة في أول أيام شهر رمضان 2023 في العراق

ويتميز شهر رمضان في العراق، بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص ينفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية، إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام، مع احتفال خاص بأول أيام شهر رمضان الكريم 2023، الذي سيصوم فيه شعب العراق نحو 15 ساعة، وتستعد الأسر العراقية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر، إضافة إلى إعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي تنتجها سلة الغذاء في مختلف مدن العراق.

احتفالات وأطعمة لذيذة في أول أيام شهر رمضان 2023 في العراق

ويشمل الاستعداد للشهر الفضيل تخزين مختلف أنواع التوابل، وإعداد الحلويات التي يكثر الإقبال عليها في الشهر الكريم، خاصّة «الزلابية» و«قلب اللوز»، التي تشتهر بها العراق، في ظل انتظار لأهل العراق لأول يوم رمضان 2023 في ظل أجواء روحانية خاصة في العراق.