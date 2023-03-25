إصابة 4 أشخاص بينهم طفل صدمتهم سيارة أثناء توزيع الإفطار بأسوان

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل بمدينة أسوان بحادث سير حيث دهستهم سيارة ربع نقل بطريق كيما أثناء قيامهم بتوزيع العصائر على الصائمين قبل صلاة المغرب على الطريق السريع وتم نقلهم جميعاً لمستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا يفيد بإصابة 4 أشخاص بحادث سير، لتنتقل وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، فضلاً عن دفع مرفق إسعاف أسوان لـ3 سيارات إسعاف لموقع الحادث وبالانتقال ونقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعى تبينت إصابة 4 أشخاص بينهم طفل دهستهم سيارة ربع نقل تسير بسرعة زائدة على الطريق السريع أثناء توزيعهم للعصائر ووجبات الإفطار قبيل أذان المغرب.

تحرير محضر بالواقعة وإسعاف المصابين

وتم البدء بعمل اللازم طبيا للمصابين حيث تنوعت إصابتهم بين كسور وجروح، حيث سيخضع منهم لجراحة عاجلة وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، وجار التعرف عليهم بواسطة ذويهم لعدم حملهم لبطاقات هوية، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.