أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أسوان 2023.. تبدأ من 7 جنيهات

افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة أسوان 5 منافذ ثابتة بمعرض أهلا رمضان داخل مراكز المحافظة المختلفة ووصلت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أسوان 2023 لتخفيضات حتى 30% وفقا لبيان محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان.

وأفاد مدير الغرفة التجارية أن منافذ معرض أهلا رمضان بالمحافظة بمراكز نصر النوبة وأسوان وكوم أمبو وإدفو ودراو وجميعها تضم سلع غذائية تتخطى الـ100 صنف.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أسوان 2023

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أسوان 2023 كشفها بيان للغرفة التجارية بأسوان يشمل التخفيضات التى وصلت حتى 30% مع بداية شهر رمضان المبارك بمنافذ معرض أهلا رمضان الثابتة والمتحركة.

أسعار السلع السلع الغائية بأسوان2023

وتنشر «الوطن» أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أسوان 2023 وفقا لبيان الغرفة التجارية بمحافظة أسوان، للسلع الاستهلاكية والسلع الأساسية.

سعر كيلو أرز بمعر أهلا رمضان 14 جنيها.

سعر زجاجة الزيت 750 مللي بمعرض أهلا رمضان 36 جنيها.

سعر زجاجة الزيت 700 مللي 35 جنيها.

سعر باكو الشاي وزن 8/1 كيلو 7 جنيهات.

سعر زيت خليط وزن لتر 50 جنيها.

سعر باكو شاي العروسة وزن 250 جم 32 جنيها.

سعر كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيه.

سعر كيلو الدقيق الفاخر 17 جنيها.

سعر كيس المكرونة 400 جرام 10 جنيهات.

سعر كيس الفول 500 جرام 12 جنيها.

سعرعبوة مسلى وزن 1.5 كجم 92 جنيها.