9 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس رابع أيام رمضان.. اعرف درجات الحرارة

تسجل 9 مدن مصرية درجات الحرارة الأعلى اليوم الأحد، لتحتل قائمة المدن الأكثر دفئًا في مصر، وتسطع الشمس بها جميعا مع احتمال هبوب رياح محملة بالأتربة والرمال.

حالة الطقس اليوم

وتسجل المدن الدافئة اليوم ما بين 26 حتى 27 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و12 حتى 17 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس رابع أيام رمضان

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا اليوم الأحد رابع أيام شهر رمضان المبارك، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في 11 مدينة تسجل الأكثر دفئا اليوم.

أسوان 27 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

قنا 26 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.

رأس حدربة 27 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.

حلايب 27 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

أبو رماد 26 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

شلاتين 26 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

الوادي الجديد 27 درجة مئوية للعظمى، و12 درجة مئوية للصغرى.

الأقصر 27 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.

أبو سمبل 27 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.