تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. استمرار سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، إذا يسود طقس مائل للدفيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

ووفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا كما يلي:

القاهرة 22 والصغرى 13

العاصمة الإدارية 22 - 13

أكتوبر 23 - 14

بنها 22 - 13

دمنهور 21 - 13

وادي النطرون 22 - 14

كفر الشيخ 22 - 14

المنصورة 21 - 13

الزقازيق 22 - 13

شبين الكوم 22 - 13

طنطا 22 - 13

دمياط 22 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 23 - 13

السويس 23 - 13

- العريش 22 - 13

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 20 - 07

- كاترين 15 - 04

- الطور 24 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 25 - 15

- الإسكندرية 20 - 14

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 12

- سيوة 23 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 25 - 15

- مرسى علم 25 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 25 - 12

- سوهاج 25 - 13

- قنا 26 - 15

- الأقصر 27 - 15

- أسوان 27 - 16

- الوادي الجديد 27 - 12

- أبو سمبل 27 - 14.