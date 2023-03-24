هالة صدقي لـ«الوطن»: «دور صفية في جعفر العمدة علامة بمسيرتي الفنية»

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها للنجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان والذى يعرض حصريا عبر قناة dmc، ويشهد أحداثا مهمة، مؤكدة أنه علامة في مسيرتها المهنية.

هالة صدقي: سعيدة بالتعاون مع محمد رمضان

قالت هالة صدقي لـ«الوطن»: «دور الحاجة صفية في جعفر العمدة مفاجأة كبرى للجمهور، الدور مختلف تماما عن جميع الأعمال التي قدمتُها من قبل، وبالنسبة لي هو علامة جديدة بمسيرتي الفنية، وأتمنى أن يحوز إعجاب المشاهدين مثلما أحببته حين قراءته».

جعفر العمدة من إخراج محمد سامي

وكشفت عن حبها الشديد للفنان محمد رمضان الذي تجسد دور والدته في المسلسل، قائلة: «محمد رمضان فنان رائع وموهوب، وسعيدة للتمثيل معه في عمل واحد».

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، مي كساب، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، منة فضالي، هالة صدقي، ومنذر ريحانة، من تأليف وإخراج محمد سامي.