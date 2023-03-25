آخر ما كتبه الدكتور أيمن الدرف استشاري النساء والتوليد بجامعة طنطا.. مات صائما

«اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته» كانت هذه الكلمات آخر ما كتبه الدكتور أيمن الدرف قبل وفاته داخل المركز الطبي العالمي، إثر إصابته بتضخم شرياني وانسلاخ في الشريان الأورطي بسبب تمدد، بحسب ما قاله الدكتور رامي النجار، استشاري النساء والتوليد بجامعة طنطا، وأحد جيرانه لـ«الوطن»

آخر ما كتبه الدكتور أيمن الدرف

وأضاف رامي النجار أن آخر ما كتبه الدكتور أيمن الدرف أستاذ النساء والولادة بكلية الطب، جامعة طنطا قبل وفاته صائمًا، على صفحته الشخصية «اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضالًا إلا هديته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا أسيرًا إلا فككته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجةً لنا فيها صلاح ولكَ فيها رضًا إلا قضيتها ويسَّرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يارب العالمين».

تشييع جثمان الدكتور أيمن الدرف

قال إبراهيم عبد العال أحد أهالي القرية لـ«الوطن» إن الدكتور أيمن الدرف كان يعاني من تضخم شرياني وحدث له انسلاخ في الشريان الأورطي بسبب تمدد، ولفظ أنفاسه الأخيرة أمس الجمعة، وتم تشييع جثمانه من المسجد الكبير، عقب الانتهاء من صلاة الظهر، وأداء صلاة الجنازة عليه، في مشهد جنائزي مهيب، وتم دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، بقريه كفر الديب، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية.

نعي كلية الطب بجامعة طنطا

نعى الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ووكلاء الكلية والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديري المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أطباء وتمريض وجميع العاملين بالكلية بخالص وفاة الأستاذ الدكتور أيمن الدرف الأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.