تشييع جثمان شخص توفي أثناء الصلاة في مسجد بالمحلة

ترك واجب عزاء في أحد المتوفين، قبيل أذان عصر يوم الجمعة، وذهب مهرولا إلى المسجد ليتوضأ لأداء الفريضة في جماعة خلف الإمام، ولم يكن يعلن إنها الصلاة الأخيرة، وسيلقى به أثناء أدائها، بحسب ما قاله محمد حسن، أحد الأصدقاء المقربين للراحل خلال حديثه لـ«الوطن».

وفاة شخص أثناء الصلاة

وأضاف «حسن»، أن المتوفى يدعى الشحات يوسف طه، وكان يعمل مدير إدارة التأمينات بمنطقة أبو شاهين في مدينة المحلة الكبرى، وبعد بلوغه سن المعاش، قام بفتح محل خاص بالأعلاف في قرية سيدي حمود، وهو متزوج ولديه 3 أبناء ذكور وبنت واحدة، مشيرا أنه كان محكما عرفيا، ودائما ما كان يفض نزاعات كثيرة بين الأهالي، وكان من رواد المسجد في القرية، وكان يتمتع بصحة جيدة.

العزاء الأخير

وأكد عرفة السيد، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، أنهم كانوا يقدمون واجب العزاء عصر أمس الجمعة، في قرية دميتنوا المجاورة لهم، وقام المتوفى بإلقاء السلام على جميع الموجودين داخل العزاء، ثم انصرف إلى المسجد لصلاة العصر، ولكنه فارق الحياة بعد دخوله في الصلاة في الركعة الأولى.

وأضاف أنهم قاموا بالذهاب به إلى مستشفيى سامول في محاولة لإنقاذه وتوقيع الكشف الطبي عليه، وأخبرهم الأطباء بوفاته متأثرا بسكته قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

تشييع الجثمان

وجرى تشييع جثمان الفقيد عقب الانتهاء من صلاة الظهر بالمسجد الكبير، وأداء صلاة الجنازة عليه في مشهد جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع.