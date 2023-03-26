ينتظر عدد كبير من الأهالي موعد أذان الفجر في محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، وهو رابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ ليلة جديدة من ليالي الصوم، في جو من السعادة بقدوم شهر الخير بين الملايين من المسلمين .

موعد أذان الفجر في محافظة الوادي الجديد اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، ويكون في تمام الساعة 4 و 34 دقيقة، على أن يكون موعد السحور في تمام الساعة 2:14 دقائق صباحا، ووقت الإمساك في الساعة 4:14 دقيقة، قبل صلاة الفجر بنصف ساعة.

عدد ساعات الصوم

وينتظر المواطنون موعد أذان الفجر في محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، لبدء الصيام الذي يستمر لمدة 13 ساعة و 59 دقيقة، كما أعلنت باقي مواقيت الصلاة وهي كالتالي، موعد أذان الظهر في الساعة 12 و 5 دقائق مساءً، وموعد أذان العصر في تمام الساعة 3 و 32 دقيقة مساءً، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 و 13 دقيقة مساءً، وأذن العشاء في تمام الساعة 7 و 27 دقيقة مساءً.