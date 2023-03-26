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موعد أذان الفجر في محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

هدير محمود
12:15 ص | الأحد 26 مارس 2023
موعد اذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الاحد

موعد اذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الاحد

ينتظر عدد كبير من الأهالي موعد أذان الفجر في محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، وهو رابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ ليلة جديدة من ليالي الصوم، في جو من السعادة بقدوم شهر الخير بين الملايين من المسلمين .

موعد أذان الفجر في محافظة الوادي الجديد اليوم 

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، ويكون في تمام الساعة 4 و 34 دقيقة، على أن يكون موعد السحور في تمام الساعة 2:14 دقائق صباحا، ووقت الإمساك في الساعة 4:14 دقيقة، قبل صلاة الفجر بنصف ساعة. 

عدد ساعات الصوم

وينتظر المواطنون موعد أذان الفجر في محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، لبدء الصيام الذي يستمر لمدة 13 ساعة و 59 دقيقة، كما أعلنت باقي مواقيت الصلاة وهي كالتالي، موعد أذان الظهر في الساعة 12 و 5 دقائق مساءً، وموعد أذان العصر في تمام الساعة 3 و 32 دقيقة مساءً، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 و 13 دقيقة مساءً، وأذن العشاء في تمام الساعة 7 و 27 دقيقة مساءً.

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