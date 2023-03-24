ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي على السحور يوميا؟.. استشاري يوضح

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، إن تناول الزبادى كل يوم على وجبة السحور، له عدد من الفوائد المهمة التي يجب معرفتها للمواطنين، مؤكدا أن الزبادي يساعد في فقدان الوزن بشكل ملحوظ، وتيسير عملية الهضم.

وتابع «ناجى» في تصريحات لـ«الوطن»، أن من فوائد تناول الزبادي على السحور بشكل يومي، تقوية الجهاز المناعي للجسم، إذ إنه يحتوي على بكتيريا صحية، تمنع البكتريا الضارة من السيطرة داخل الجسم بشكل أكبر، وحل مشكلات المعدة، مؤكدا أن الزبادي مفيد لصحة الأمعاء، كما أن تناوله مفيد في تحسين الحالة المزاجية وتقوية العظام.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي على السحور؟

أضاف استشاري التغذية والسمنة، أن هناك بعض الفئات من المواطنين لا ينصح لهم بتناول الزبادي، وهم المواطنون الذين يعانون من الحساسية تجاه منتجات الألبان، فيجب عليهم البعد عن تناوله، مشددا على ضرورة اتباع نظام غذائي خلال شهر رمضان الكريم، للحفاظ على الجسم.

أهمية ممارسة الرياضة.. والبعد عن الوجبات الدسمة

كما طالب استشاري السمنة والتغذية المواطنين، بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بعد فترة الإفطار، مشيرا الى أن ممارسة الرياضة تعمل على تحسين الحالة المزاجية، محذرا المواطنين من تناول الوجبات الدسمة خلال فترة السحور، لأنها تؤدي إلى مشكلات صحية وأضرار بالمعدة، مشيرا إلى ضرورة التقليل من الحلويات بعد الإفطار، وتناول كميات محدودة للوقاية من خطر الإصابة بالسمنة.