مصرع مسن ونفوق حماره بصعق كهربائي من عمود إنارة في أطفيح

لقى مسن مصرعه بصعق كهربائي نتيجة ملامسته أحد أعمدة الإنارة بالشارع، تم نقل الجثمان إلى مستشفى أطفيح المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مزارع إثر إصابته بصعق كهربائي

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوفاة شخص نتيجة صعق كهربائى بقرية القبابات، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع مزارع، 70 عاما، ومقيم دائرة المركز، راكبا على ظهر «حمار» لقى مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائى نتيجة ملامسته أحد أعمدة الإنارة وكذا نفوق «الحمار»، بسؤال الشهود أيدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحدا بشيء، تم نقل الجثه إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.