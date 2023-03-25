مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنهما في انهيار منزل بالفيوم

لقيت ربة منزل مصرعها، كما أصيب زوجها وابنهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ظهر اليوم السبت، إثر انهيار منزلهما عليهما بعزبة محمد أبو السعود، التابعة للوحدة المحلية بقرية سيلا بدائرة مركز شرطة الفيوم، وذلك في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، لتتحول فرحة الصوم إلى حزن وبكاء ونحيب.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار المنزل، حيث جرى انتشال الجثة من أسفل الأنقاض، وإنقاذ المصابين، ونقلهم إلى المستشفى

بلاغ بانهيار منزل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بانهيار منزل في إحدى القرى بدائرة المركز، ووجود متوفية ومصابين.

مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنهما

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان الانهيار على الفور، وتبين مصرع سيدة ثلاثينية تدعى ن.أ، ربة منزل، بينما أُصيب زوجها وطفلهما بإصابات متنوعة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة والمصابين من أسفل الأنقاض.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ 5 سيارات إلى موقع انهيار منزل بعزبة محمد أبو السعود، وجرى نقل جثة السيدة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهما بحسب إصابة كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بتسليم جثمان السيدة لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها عقب الانتهاء من تصاريح الدفن، كما جرى تشكيل لجنة فنية من مجلس المدينة لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة له.