مصرع عامل وإصابة ابنه في تصادم ملاكي و«عربة كارو» بقنا

لقي عامل مصرعه وأصيب ابنه، مساء اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو على طريق نجع الرد بقرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا.

حادث تصادم ملاكي مع عربة كارو بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد ورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا، وجود حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو في قرية دندرة التابعة لمركز قنا، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة ابنه.

مصرع عامل في حادث بقنا

وتبين بحسب مرفق إسعاف قنا، مصرع، صبري هاشم علي، 55 عامًا، عامل، وإصابة ابنه محمد صبري هاشم، 17 عامًا، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو في دندرة.

على الفور تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالحادثة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.