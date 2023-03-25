إصابة فتاة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان الحوامدية

أصيبت فتاة بإصابات خطيرة، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها من مزلقان الحوامدية، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة فتاة اثر اصطدام قطار

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي باصطدام قطار بإحدى الفتيات أثناء عبورها مزلقان الحوامدية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين أنه أثناء قيام طالبة، 15 سنة، مقيمة الحوامدية بمحاولة العبور أثناء غلق المزلقان أثناء مرور قطار البضائع القادم من بولاق، اقتربت من شريط القطار فصدمها، وأحدث اصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، وبسؤال عامل المزلقان والشهود ايدوا ما جاء بالفحص، تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.