يبحث الجمهور عن مواعید عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الحلقة 4 والقنوات الناقلة، خاصة بعد تصاعد الأحداث، وتوعد نيللي كريم لعائلة زوجها بعد أن قُتل في الحلقة الأولى من المسلسل.

مواعید عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الحلقة 4والقنوات الناقلة

من المقرر عرض الحلقة الـ 4 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم اليوم على قناة cbc في تمام الساعة 7.30 مساءً، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1 صباحاً، وتستمر نيللي كريم في محاولة للحفاظ على حقوقها وحقوق نجلها يوسف بعد وفاة والده.

أحداث الحلقة 3 من مسلسل عملة نادرة

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم وقوفها أمام حماها والد زوجها الراحل، في محاولة الحفاظ على الميراث، ولكنه يرفض حصولها على الميراث إلا في حال موافقتها على زوجها من نجله الأكبر «مسعود» الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، وبالفعل توافق نيللي على العرض، لكنها تضع خطة أخرى في بالها.