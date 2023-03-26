حبس متهم بإنتاج منشطات مجهولة المصدر بالقاهرة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية إدارة مصنع دون ترخيص، لإنتاج منشطات مجهولة المصدر والترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إنتاج منشطات مجهولة المصدر

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بإدارة مصنع دون ترخيص، لإنتاج منشطات مجهولة المصدر والترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش المصنع المشار إليه عُثر بداخله على كميات كبيرة من المنشطات مختلفة الأنواع، والأدوات المستخدمة في تصنيع المنشطات وهاتف محمول.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية، أوضح المحامي أشرف ناجي أن المادة 40 من القانون رقم 15 لـسنة 2017 نصت: «بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة، لكل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص».