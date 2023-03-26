ضبط سيدة استولت على 825 ألف جنيه من 4 أشخاص لتوظيفها في تجارة المفروشات بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط سيدة أربعينية، استولت على 825 ألف جنيه من عدة أشخاص لتوظيفها في تجارة المفروشات مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها، أو ترد أصل المبلغ.

ضبط سيدة استولت على 800 ألف جنيه

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لقسم أول سوهاج يتضمن بلاغ المدعو «ماجد ث ك ط»، 44 عاما، ترزي ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، و3 آخرين يقيمون دائرة المحافظة، بتضررهم من المدعوة «هناء ظ ع م»، 41 عاما، حاصلة على معهد فني صناعي، وتقيم دائرة قسم ثان سوهاج، لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 825 ألف جنيه لتوظيفها في مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

وقال أحمد منصور، محام، لـ«الوطن»، إن عقوبة الاستيلاء على أموال الآخرين تصل للحبس 3 سنوات.