شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، العديد من الأحداث المهمة والشيقة بين أبطال العمل؛ استكمالا لما حدث في أول حلقتين بالمسلسل من أحداث نالت إعجاب الكثيرين.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023

أولى أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، محاولة اقتحام «العترة» للمرة الثانية منزل «مهرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهي تسأل من يقوم بالطرق على الباب بهذه الطريقة المفزعة، ليظهر «العترة» الذي يحاول التهجم عليها منذ الحلقات الأولى من المسلسل.

وكسر «العترة» ورفاقه باب المنزل، وتعدى بالضرب على شقيق «مهرة»، وهددها بالضرب المبرح إن لم تصمت، وفي الوقت ذاته يظهر «جابر الكوماندا» وهو يرى ما يحدث داخل شقة «مهرة»، وينقذها وشقيقها من تحت أيدي «العترة» ورفاقه، ويطردهم من المنزل.

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، دخول «مهرة» و«الكوماندا» قصة حب؛ إذ عبر الأخير في جولة نيلية بإعجابه الشديد لها، وتحاول «مهرة» معرفة أحواله وعمله للتعرف جيدا على شخصيته.

أبطال مسلسل ضرب نار

ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن تعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.