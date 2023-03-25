رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل ضرب نار الحلقة 3.. «العترة» يتهجم على ياسمين عبد العزيز والعوضي يتدخل

كتب:

محمد عزالدين
11:19 م | السبت 25 مارس 2023
مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار الحلقة 3 شهدت تطورات مثيرة في علاقة «جابر الكوماندا» الفنان أحمد العوضي و«مهرة» ياسمين عبد العزيز، خاصة بعدما أنقذها بعد الاعتداء عليها من قبل «العترة» في المنزل.

حديث ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على النيل

وظهر «الكوماندا» في مسلسل ضرب نار الحلقة 3، وهو يسير خلف «مهرة» في الشارع وجلسا معا على كورنيش النيل، ودار الحديث بينهما عما حدث في المنزل من اعتداء «العترة» عليها، حيث ظل يواسيها.

ولمح «الكومندا» خلال جلوسه مع «مهرة» في جولة نيلية بإعجابه الشديد لها، وتحاول «مهرة» معرفة أحواله وعمله، للتعرف جيدا على شخصيته.

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

اقرأ المزيد:

مسلسل ضرب نار الحلقة 3.. «العترة» يهاجم ياسمين عبد العزيز في المنزل

مسلسل ضرب نار يدخل قائمة التريند فى السعودية قبل عرض الحلقة 3

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز

الحلقة الثالثة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بعد قليل

مواعيد مسلسل ضرب نار على on drama.. بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي

كلمات أغنية تتر مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023
بقلم محمد عزالدين