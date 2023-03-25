مسلسل ضرب نار الحلقة 3.. «العترة» يتهجم على ياسمين عبد العزيز والعوضي يتدخل

مسلسل ضرب نار الحلقة 3 شهدت تطورات مثيرة في علاقة «جابر الكوماندا» الفنان أحمد العوضي و«مهرة» ياسمين عبد العزيز، خاصة بعدما أنقذها بعد الاعتداء عليها من قبل «العترة» في المنزل.

حديث ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على النيل

وظهر «الكوماندا» في مسلسل ضرب نار الحلقة 3، وهو يسير خلف «مهرة» في الشارع وجلسا معا على كورنيش النيل، ودار الحديث بينهما عما حدث في المنزل من اعتداء «العترة» عليها، حيث ظل يواسيها.

ولمح «الكومندا» خلال جلوسه مع «مهرة» في جولة نيلية بإعجابه الشديد لها، وتحاول «مهرة» معرفة أحواله وعمله، للتعرف جيدا على شخصيته.

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.