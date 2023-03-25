مسلسل ضرب نار الحلقة 3.. «العترة» يهاجم ياسمين عبد العزيز في المنزل

عرضت منذ قليل، أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، وذلك في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وشهدت الحلقة أحداثا مثيرة وشيقة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 3

وبدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بطولة ياسمين عبد العزيز بمشهد تظهر فيه «مهرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهي تسأل من يقوم بالطرق على الباب بهذه الطريقة المفزعة، ليظهر «العترة» الذي يحاول التهجم عليها منذ الحلقات الأولى من المسلسل.

وبعد وقت قليل كسر «العترة» ورفاقه باب المنزل، وتعدى بالضرب على شقيق «مهرة»، وهددها بالضرب المبرح إن لم تصمت، وفي الوقت ذاته يظهر «جابر الكوماندا» وهو يصعد لمسكنه، ثم يرى ما يحدث داخل شقة «مهرة».

ويتدخل بالفعل «جابر الكوماندا» لينقذ «مهرة» وشقيقها من تحت أيدي «العترة» ورفاقه، وطردهم من المنزل، وهددهم قائلا: «المرة الجاية لو كيفك جابك إنك تتعنتر، اتعتنر على شنب مش على حرمة، ودي مش أي حرمة، دي حرمة مداسها جدع».

مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقارب ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.