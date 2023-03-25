مسلسل ضرب نار الحلقة 3.. «جابر الكوماندا» يتخلص من جميع رجال رزق

شهدت الحلقة 3 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، أحداثا مثيرة، إذ حاول «جابر الكوماندا» الهروب من الفخ الذي نصبه له رزق ورجاله دون الإصابة بطلقات الثأر.

أحداث الحلقة 3 من ضرب نار

كما شهدت الحلقة 3 من مسلسل ضرب نار، استطاعة جابر الكوماندا بعد ذلك التخلص من جميع رجال رزق، ثم طارده بالسلاح الآلي حتى تمكن من تقييده، وتواصل مع رجال القرية في سوهاج ليكونوا شاهدين على ما فعله، وسلم رزق لهم.

وجاءت مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في العاشرة مساءً، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ويعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة ON، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.