يعيش الصائمون أجواء وليالي شهر رمضان العطرة بنفحاته الروحانية ويحرص الصائمون على أداء الصلاة في وقتها، ويتساءل المواطنون في البحر الأحمر عن موعد أذان المغرب رابع أيام شهر رمضان المبارك، وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023

أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب رابع أيام شهر رمضان الكريم اليوم الأحد 26-3-2023 في مدن الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير جنوب ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وسيكون موعد أذان المغرب، الساعة 6:04 مساء في مدينة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، والساعة 6:01 مساء في مدينة رأس غارب، والساعة 5:59 في مدينة الغردقة، و5:58 في مدينة سفاجا، و5:57 دقيقة في مدينة القصير، و5:55 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

جاهزية مساجد البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحرالأحمر، في تصريحات لـ «الوطن»، إلى جاهزية كل مساجد المحافظة لاستقبال المصلين للصلاة في رابع أيام شهر رمضان الكريم.