انخفاض الحرارة في سانت كاترين و«الجبل» يسجل درجتين تحت الصفر

انخفضت درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء، عقب تعرض المحافظة إلى أمطار غزيرة ليلة أمس، وشهدت مدينة سانت كاترين انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة بأول أمس، وعادت قمة جبل سانت كاترين لتسجل درجان حرارة تحت الصفر.

وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن المدينة تعرضت لأمطار غزيرة استمرت فترة طويلة أمس، وأسفرت عن حدوث سيول سارت في مجراها الطبيعي دون أن تسفر أي خسائر.

قمة جبل سانت كاترين

وأوضح أن درجات الحرارة انخفضت بعد سقوط الأمطار، وسجلت قمة جبل سانت كاترين درجة حرارة 2 تحت الصفر فجر اليوم الأحد، موضحا أن الحرارة انخفضت علي كل الأنحاء وتكونت ثلوج خفيفة على الجبال بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، كما سجل جبل موسى درجة حرارة وحدة، مع استمرار الرحلات الجبلية إلى القمة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات مدينة سانت كاترين تابعت الموقف عن كثب تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجرى التعامل مع الأمطار والسيول طبقا لخطة المواجهة المتعارف عليها.

البحيرات الجبلية

فيما أكد المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام الموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء، إن العاصفة الممطرة تسببت في امتلاء البحيرات الجبلية الموجودة في مدينة سانت كاترين، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروعات الحماية من أخطار السيول في مدينة سانت كاترين نجحت في حجز المياه.

وأضاف أن هذه الأمطار هي أمطار خير لأهالي محافظة جنوب سيناء بصفة عامة وأهالي سانت كاترين بصفة خاصة، حيث يعتمدون عليها في الزراعة والشرب.