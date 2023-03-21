طقس محافظة السويس في أول أيام الربيع.. أمطار ودرجة الحرارة 23 مئوية

يسود محافظة السويس اليوم، أول أيام فصل الربيع، طقس غائم جزئيًا مع انخفاض في درجة الحرارة، ونشاط للرياح، وارتفاع نسبة الرطوبة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

انتظام حركة السير

وتشهد محافظة السويس، انتظامًا في حركة السير الداخلية بين الأحياء المختلفة، وتشهد الطرق الداخلية سيولة مرورية، ما يوفر سهولة فى التنقل، وكذلك على الطرق التي تربطها بالمحافظات المجاورة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية في رفع درجة الاستعداد، لمجابهة أي تقلبات في طقس السويس.

ومن جانبه شدد اللواء عبدالمجيد صقر محافظة السويس، على الاطمئنان على سلامة معدات شفط المياه بالأحياء، وانتشار الفرق المختصة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة، وتواصل الأجهذة التنفيذية للأحياء، تطهير خطوط وبلاعات الصرف الصحي، وبيارت تصريف مياه الأمطار.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية، واستمرار تكون الشبورة المائية حتى صباح غدًا على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، وبعض مناطق من محافظات الجمهورية، مع ميل الطقس للدفئ خلال النهار.

قراءات طقس محافظة السويس اليوم

وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة العظمى 23 أما الصغرى 14 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 54%، وفرصة سقوط الأمطار 10%، وسرعة الرياح 28كم/ساعة.

أما عن حالة البحر الأحمر اليوم فتكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الموج شمالية غربية.