طقس السويس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 40%

تتعرض محافظة السويس اليوم لطقس غير مستقر، تنتشر فيه الغيوم بشكل جزئي، وتنخفض درجة الحرارة كما تنشط الرياح، مع وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

طقس محافظة السويس اليوم الاثنين

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات الطقس في محافظة السويس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 54%، وسرعة الرياح 36 كيلومترا في الساعة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار بنسبة 40%.

وكشفت «الأرصاد» أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد والتطهير المستمر لبيارات وخطوط الصرف الصحى وبيارات تصريف الأمطار، منذ بداية التقلبات الجوية بالمحافظات، حيث شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على عمل جميع محطات الصرف الصحي بالكفاءة التامة، والتأكيد على سلامة المعدات المختلفة في الأحياء بالتعاون مع شركة الصرف اللصحي.