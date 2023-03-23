«الأرصاد» تكشف طقس السويس في أول أيام رمضان: مائل للدفء نهارا بارد ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبراء الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس ثالث أيام فصل الربيع، وأول أيام شهر رمضان المبارك، حيث تشهد محافظة السويس، طقس غائم جزئيا منذ ساعات الفجر الأولى، وتنشط الرياح المتقطعة، التي تصل سرعتها إلى 28 كيلومترا في الساعة، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم.

سيولة مرورية وسهولة في التنقل

مع انطلاق أول يوم شهر رمضان المبارك، تشهد محافظة السويس، سيولة مرورية وسهولة في التنقل بين الأحياء الخمسة للمحافظة، وكذلك على الطرق الخارجية التي تربط السويس بالمحافظات المختلفة المجاورة، فيما تشهد الأجهزة التنفيذية للأحياء رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، ومواجهة أي تقلبات في طقس السويس.

وتواصل المحافظة تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي وبيارات صرف مياه الأمطار، وفقا لتشديدات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الذي وجّه بالتعامل مع التقلبات الجوية فى السويس

قراءات طقس السويس اليوم الحرارة الصغري 13 درجة مئوية

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، قراءات طقس السويس اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان، حيث تكون درجات الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 13، وسرعة الرياح تتراوح بين 13 إلى 28 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة تسجل 33%.

وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة، حيث ينخفض ارتفاع الموج ليتراوح بين نصف متر ومتر واحد ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.