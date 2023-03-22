أتربة عالقة وغيوم في طقس السويس اليوم ودرجة الحرارة 24 مئوية

تشهد محافظة السويس اليوم الأربعاء، انتشار الأتربة العالقة، وسحب وحجبت أشعة الشمس، بينما تستعد الأجهزة التنفيذية لمواجهة آثار أي تقلبات في الطقس.

المحافظ يوجه الأجهزة التنفيذية بالاستعداد

وشدد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، على استمرار العمل على تطهير، خطوط الصرف وبيارات تصريف مياه الأمطار، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحى بكامل طاقتها، وانتشار فرق وسيارات شفط المياه بالميادين.

ووجه صقر، على مختلف رؤساء الأحياء ومسؤولي الهيئات المختلفة العاملة فى محافظة السويس، بالاستعداد التام للتدخل الفوري في أي لحظة، تتطلب ذلك إذ حدثت تقلبات في طقس السويس.

قراءات طقس السويس اليوم

وجاءت قراءات الطقس كالتالي: درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية أما الصغرى 14 درجة، وسرعة الرياح 18 كم/ساعة، ونسبة الرطوبة 30%.

وتكون حالة البحر بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، بين خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف.