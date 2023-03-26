«الأرصاد» تكشف عن تحسن نسبي للأحوال الجوية.. الحرارة تصل لـ22 درجة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن نسبي للأحوال الجوية على الأنحاء كافة، بعد أن شهدت العديد من المناطق خلال اليومين الماضيين تساقط للأمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى حد الغزارة، فضلا عن تكون السيول على سيناء.

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّه بداية من الساعات الأولى لليوم، تشهد الأنحاء كافة أجواء صافية ومائلة للدفء على القاهرة، ويُتوقع أن تسجل الحرارة 22 درجة وتبقى فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء.

ويسود اليوم طقس بارد على جميع الأنحاء ليلا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فرص الأمطار اليوم

وتوقّعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وأمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من لسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وذكر خبراء الأرصاد أنّ درجات الحرارة تشهد هي الأخرى استقرارا، وتأتي على هذا النحو:

القاهرة 22 - 13

العاصمة الإدارية 22 - 13

أكتوبر 23 - 14

بنها 22 - 13

دمنهور 21 - 13

وادي النطرون 22 - 14

كفر الشيخ 22 - 14

المنصورة 21 - 13

الزقازيق 22 - 13

شبين الكوم 22 - 13

طنطا 22 - 13

دمياط 22 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 23 - 13

السويس 23 - 13

- العريش 22 - 13

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 20 - 07

- كاترين 15 - 04

- الطور 24 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 25 - 15

- الإسكندرية 20 - 14

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 12

- سيوة 23 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 25 - 15

- مرسى علم 25 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 25 - 12

- سوهاج 25 - 13

- قنا 26 - 15

- الأقصر 27 - 15

- أسوان 27 - 16

- الوادي الجديد 27 - 12

- أبو سمبل 27 - 14