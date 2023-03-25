استمرار سقوط الأمطار الرعدية على القاهرة.. تنحسر في تك المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار ويصاحبها أيضا دوي الرعد علي مناطق متفرقة من شمال الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والعقبة والقاهرة ومدن القناة والدلتا.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى انحسار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شرق البلاد وما زالت السحب الرعدية تؤثر على مناطق من سيناء وخليج السويس ومناطق متفرقة من شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم وتوقعات سقوط أمطار

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تشهد البلاد نشاط للرياح على معظم الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 21 -13

العاصمة الإدارية 22 - 13

أكتوبر 22 - 14

بنها 21 - 13

دمنهور 20 - 13

وادي النطرون 21 - 14

كفر الشيخ 21 - 14

المنصورة 20 - 13

الزقازيق 22 - 13

شبين الكوم 21 - 13

طنطا 21 - 13

دمياط 22 - 14

بورسعيد 20 - 14

الإسماعيلية 22 - 14

السويس 21 - 13

- العريش 21 - 14

- رفح 20 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 24 - 07

- كاترين 18 - 09

- الطور 24 - 15

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 20 - 14

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 24 - 13

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 28 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 29 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 31 - 14

- الفيوم 22 - 14

- بني سويف 22 - 13

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 25 - 12

- سوهاج 26 - 13

- قنا 28 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 28 - 13

- أبو سمبل 28 - 14