الأرصاد تكشف بالخرائط عن تفاصيل طقس اليوم: فرص الأمطار قائمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات اليوم، وذلك بعدما شهدت عدد من المناطق حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.

تحسن نسبي في الأحوال الجوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك تحسنا نسبيا وصفاء كاملا للأحوال الجوية على كل الأنحاء بعد أن شهدت العديد من المناطق خلال اليومين الماضيين تساقط للأمطار متفاوتة الشدة وصلت لحد الغزارة وتكون السيول على سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بداية من الساعات الأولى ليوم الأحد تشهد كل الأنحاء أجواء صافية ومائلة للدفء على القاهرة حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة 22 درجة، وتبقى فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم كما يلي:

القاهرة 22 والصغرى 13

العاصمة الإدارية 22 - 13

أكتوبر 23 - 14

بنها 22 - 13

دمنهور 21 - 13

وادي النطرون 22 - 14

كفر الشيخ 22 - 14

المنصورة 21 - 13

الزقازيق 22 - 13

شبين الكوم 22 - 13

طنطا 22 - 13

دمياط 22 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 23 - 13

السويس 23 - 13

- العريش 22 - 13

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 20 - 07

- كاترين 15 - 04

- الطور 24 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 25 - 15

- الإسكندرية 20 - 14

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 12

- سيوة 23 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 25 - 15

- مرسى علم 25 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 25 - 12

- سوهاج 25 - 13

- قنا 26 - 15

- الأقصر 27 - 15

- أسوان 27 - 16

- الوادي الجديد 27 - 12

- أبو سمبل 27 - 14.