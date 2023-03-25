إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ربع نقل بمركز ملوي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية المعصرة، بمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

تصادم سيارتين ربع نقل في مركز ملوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 6527 ن ف ا، ربع نقل، 2821 ن ا ي، ربع نقل، بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان، أمام قرية المعصرة في مركز ملوي.

نقل 5 مصابين إلى المستشفى التخصصي

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور والبحث الجنائي والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وهم: هند علي ماهر 40 عاما، محمد صلاح 22 عاما، عزت رجب 45 عاما، أحمد كمال 25 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز ديرمواس، وشخص خامس مجهول الأسم والعنوان.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج، وجروح بأنحاء الجسم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة أسبابه، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.