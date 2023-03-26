مايا مرسي تشيد بمسلسل «حضرة العمدة»: تحية للشركة المتحدة وصناع العمل

توجهت الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالتحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منتجة مسلسل «حضرة العمدة» وإلى صناع العمل الذي يعرض حاليًا ضمن دراما رمضان 2023.

«حضرة العمدة» يقف في وجه الختان

وأضافت «مايا مرسي» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تحية لحضرة العمدة، العمدة تقف في وجه جريمة ختان إناث»، مشيرة إلى أنَّ الحوار مكتوب بحرفية عالية، مسلطة الضوء على إحدى الجمل الواردة به والتي جاء فيها «أنا مش هكلمك بالدين ولا بالقانون رغم إن الدين بيحرم والقانون بيجرم»، مبينة أن العمدة نجحت في وقف جريمة اغتيال طفلة.

مايا مرسي: تحية لصناع «حضرة العمدة»:

وأكملت: «بنسمع القانون داخل الحوار نصًا، تحية لمواقف في أعمال فنية تنشر ثقافة الحماية من الجرائم، تحية للكاتب إبراهيم عيسى، تحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية United Media Services، وتحية لروبي حضرة العمدة، كان مشهد صادق جدًا جدًا».

مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُعرض يوميًا ضمن دراما رمضان 2023 على شبكة تليفزيون الحياة، والعمل بطولة روبي وأحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، وبسمة، ونخبة من النجوم، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

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