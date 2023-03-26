تجديد حبس سائق ونش دهس زميله في العجوزة 15 يوما على ذمة التحقيق

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس سائق ونش في العجوزة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لدهسه آخر بعد مشادة كلامية بينهم ومحاولته الهرب، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

وصول بلاغ لقسم شرطة العجوزة من «رضا.ح» 50 سنة، سائق ، بوفاة زميله سائق، إثر إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، نتيجة اصطدام سائق سيارة ونش به عقب حدوث مشادة كلامية بينهما.

وتبين أنَّ المتهم عند محاولة سائق الونش «عبدالحميد.ح» 30 سنة الهرب عقب المشادة الكلامية صدم المتوفى، وبتقنين الإجراءات ضبط وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة دون قصد، وتحرر محضر بها، واتخذت الإجراءات اللازمة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عقب المحامي أيمن محفوظ، على العقوبة التي تقع على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم، قائلًا إنَّ المادة 238 من القانون نصت على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال إذ «وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة».