«السياحة» تلزم الفائزين بالحج بشهادة تحركات للتأكد من عدم سفرهم قبل ذلك

ألزمت وزارة السياحة والآثار الفائزين بقرعة الحج السياحي، المقرر إجراؤها 30 أبريل المقبل، بضرورة تقديم شهادة تحركات؛ للتأكد من أن الفائز لم يسبق له أداء مناسك الحج من قبل، لافتة إلى أنّ الاشتراطات العامة لسفر المواطنين المصريين للحج، أكدت أنّه لن يسمح لمن أدى الحج قبل ذلك بالتقدم هذا العام.

وأشارت الوزارة، من خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي، إلى أنّه يُعتد بشهادة التحركات الصادرة من الادارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، كمستند لتحديد «سابقة الحج من عدمه»، موضحة أنّه لا يعتد بتواجد المواطن في المملكة العربية السعودية خلال فترة الحج كسابقة حج إلا إذا ذكر صراحة في شهادة التحركات.

سابقة الحج

وأضافت وزارة السياحة، من خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي، أنّ وجود سابقة الحج للمواطن بشهادة التحركات الصادرة من وزارة الداخلية تُعتبر بمثابة اعتذار من المواطن عن الحج، وتطبق عليه ذات الشروط المطبقة على المتقدمين باعتذارات عن السفر للحج بعد فوزهم في القرعة.

الاعتذار عن السفر للحج بعد الفوز بالقرعة

وأشارت الوزارة إلى أنّه حال تقدم أحد الحجاج بالاعتذار عن فرصة الحج، عقب فوزه بالقرعة يسترد فقط قيمة 50% من مبلغ جدية الحجز الذي دفعه عند التقدم شريطة عدم قيام شركة السياحة المنظمة للبرنامج بحجز السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت وزارة السياحة أنه حال تقدم الفائز بالحج السياحي بالاعتذار بعد حجز شركة السياحة للسكن يحق للشركة تحصيل ثمن البرنامج بالكامل، على أن يذكر ذلك بالعقد المبرم بين الشركة والحاج، ويعتد بالمسار الإلكتروني السعودي كمرجعية للتحقق من حجز الشركة للسكن من عدمه.

وأوضحت وزارة السياحة أن اعتذار الفائزين بفرصة الحج لا يعتبر نافذًا ولا مقبولًا إلا بعد التأكد من إمكانية تنفيذه على المسار الإلكتروني السعودي.