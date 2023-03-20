«السياحة»: لجان الوزارة ستتواجد بالسعودية لمعاينة مساكن الحجاج قبل بدء الموسم

كشفت وزارة السياحة عن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، إذ أوضحت أن اللجان ستتواجد بالمملكة العربية السعودية قبل بدء موسم الحج، وذلك لإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تحدده شركات السياحة لإقامة حجاجها بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، للتأكد من مطابقة تلك المساكن للضوابط التي وضعتها الوزارة بخصوص مواصفات سكن الحجاج، إضافة إلى التأكد من عدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح أو بمطالع الجبال.

أقصى مسافة بين سكن حجاج السياحة والحرم المكي 4 كيلومتر

وأضافت الضوابط أن وزارة السياحة والآثار سمحت بأن تكون أقصى مسافة مسموح التسكين بها لحجاج السياحة بمكة المكرمة هى 4 آلاف متر عن الحرم المكي، موضحة أن أقصى مسافة مسموح بتسكين الحجاج بها بالمدينة المنورة هى 1000 متر عن الحرم النبوي الشريف.

وأشارت ضوابط الحج السياحي إلى أن شركات السياحة التي ستحجز فنادق أو عمائر لحجاج السياحة تبعد مسافة أكثر من 1250 مترا عن الحرم المكي، عليها توفير شاتل باص لنقل الحجاج من وإلى الحرم المكي.

أقصى عدد لإقامة حجاج الـ5 نجوم بغرفة واحدة 4 أفراد

وأكدت ضوابط الحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري، أن سكن حجاج الحج السياحي مستوى 5 نجوم بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج سيكون بفنادق 5 نجوم، على أن يكون أقصى عدد لإقامة حجاج هذا المستوى في غرفة واحدة 4 أفراد.