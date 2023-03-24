سعر الحج من مصر 2023.. 30 ألف تأشيرة لضيوف الرحمن هذا العام

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ سعر الحج من مصر 2023 متنوع وفقًا للبرامج إذ يبدأ من 130 ألف جنيه، ويصل إلى 310 آلاف جنيه دون احتساب سعر تذاكر السفر.

وأضاف الغمري، لـ«الوطن»، أنّ حصة مصر من تأشيرات الحج والتي تبلغ نحو 30 ألف تأشيرة، تنظمها 3 جهات هي وزارة السياحة التي تنظم الحج السياحي ووزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة ووزارة التضامن التي تنظم حج الجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أنّ سعر الحج من مصر 2023 بعد إعلان أسعار حج القرعة والحج السياحي، شهدا زيادة عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، مشيرا إلى أنّ السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار برامج الحج هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي يعود في الأساس إلى الزيادة في سعر صرف الريال السعودي مؤخرًا.

أعداد المتقدمين للحج هذا العام «مقبولة»

وأشار إلى أنّ سعر الحج من مصر 2023 لن يكون سببا في عزوف المواطنين عن التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام، لافتا إلى أنّ أعداد المتقدمين للحج من خلال الـ3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج تبدو مقبولة إلى الآن.

وتابع: «انتهى حاليا التقديم في حج القرعة وتم إعلان أسماء الفائزين، كما تم الانتهاء من التقدم لحج الجمعيات الأهلية وسيتم إجراء القرعة لإختيار الفائزين قبل نهاية الشهر الجاري»، لافتًا إلى أنّ باب تقدم المواطنين للحج السياحي لهذا العام مستمر حتى يوم 19 أبريل المقبل.

أسعار برامج الحج السياحي

وأوضح أنّ أسعار برامج الحج السياحي جاءت على النحو التالي:-

المستوى الاقتصادي طيران بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- المستوى البري بـ130 ألف جنيه.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق تبعد عن الحرم من 1250 مترا وحتى 4000 متر بـ230 ألف جنيه دون تذكرة السفر.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف ثانٍ من الحرم بمسافة من 250 مترًا وحتى 1250 مترًا من الحرم المكي بـ275 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم وحتى 250 مترًا من الحرم بـ310 آلاف جنيه دون تذاكر الطيران.