«السياحة» تحدد شروط المشرفين المرافقين للحجاج: خبرة 5 سنوات على الأقل

حددت وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للحج السياحي، من بينها الاشتراطات الواجب توافرها في المشرفين المرافقين لحجاج السياحة خلال موسم حج 2023، لافتة إلى ضرورة أن يتوافر بالمشرف كافة تلك الاشتراطات ليكون مؤهلا لمرافقة الحجاج، موضحة أن تلك الاشتراطات تتمثل فيما يلي:

1- يجب ألا تقل خبرة المشرف عن 5 سنوات، وأن يكون مسجلاً بالوزارة ويحمل کارنیه مدون به بياناته وبيانات الشركة السياحية التابع لها لسهولة التحقق منه.

ضرورة تمتع المشرف باللياقة الصحية

2- أن يكون المشرف لائقا صحيا لتحمل أعباء العمل.

3- ألا يزيد العدد الذى يقوم المشرف على خدمته بالمجموعة الواحدة عن 50 حاجاً لكل برنامج.

4- ضرورة تواجد المشرف بصفة دائمة مع المجموعة طوال تنفيذ برنامج الحج وفي ذات سكن الحجاج وتتحمل الشركة المسئولية الكاملة على جميع تصرفاته خلال إشرافه على تنفيذ برنامج الحج.

متابعة الحالات المرضية بالمستشفيات السعودية

5- يجب على جميع المشرفين متابعة الحالات المرضية الكائنة بالمستشفيات واتخاذ الإجراءات الخاصة بعودتهم بالاتفاق مع مكتب الخدمة التابع له، والإبلاغ الفوري بحالات الوفاة وإحضار موافقة الأهل على الدفن بالأراضي السعودية وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك.

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه يسمح لشركة السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام الاستعانة بأحد موظفي الشركات الأخرى في مرحلة توثيق العقود ممن ينطبق عليهم الشروط الخاصة بالمشرفين.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار حددت الحالات التي يمكن حال تحقيقها استبدال الفائز بالحج بآخر وهي حالات الوفاة وصدور حكم واجب النفاذ بالحبس على أن يكون حدوث هاتين الحالتين بعد صدور نتيجة القرعة الإلكترونية.