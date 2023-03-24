«السياحة» تستحدث برنامج حج جديد بـ155 ألف جنيه.. إقامة موسم كامل

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار وافقت على الطلب الذي تقدمت به الغرفة والخاص باستحداث برنامج حج سياحي اقتصادي وبري يقيم به الحجاج خلال فترة إقامتهم بمكة في فنادق لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1250 مترا، لافتا إلى أن استحداث هذا البرنامج جاء لتقديم خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام.

سعر البرنامج دون تذكرة الطيران

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي أرسلته الغرفة اليوم إلى جميع الشركات السياحية، أن الحد الأقصى لسعر برنامج الحج المستحدث «إقامة موسم كامل بمكة»، 155 ألف جنيه مصري فقط دون احتساب سعر تذكرة الطيران بالنسبة للبرنامج الاقتصادي طيران.

برامج تحسين سكن حجاج السياحة بمكة

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة السياحة والآثار من خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، أنها أتاحت لشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج المستوى الاقتصادي «البري - الاقتصادي طيران» تحسين سكن الحجاج بمكة المكرمة ليكونوا قريبين من الحرم المكي وفقا لمستوى التحسين.

وأضافت الوزارة أن أنظمة تحسين مساكن حجاج السياحة بمكة تشمل ما يلي:

1- برنامج تحسين فنادق 5 نجوم، الذي يتيح للحاج الإقامة بضعة أيام قبل أو بعد أداء مناسك الحج بفنادق فئة 5 نجوم، لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر، وعلى الحاج الراغب في هذا المستوى دفع مبلغ 1500 ريال سعودي على سعر الحج المعلن مع إبرام عقد مع شركة السياحة المنظمة لهذا البرنامج.

2- برنامج تحسين فنادق 4 نجوم، الذي يتيح للحاج الإقامة بضعة أيام قبل أو بعد أداء المناسك بفنادق 4 نجوم لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر، وعلى الحاج الراغب في هذا المستوى دفع 1200 ريال سعودي مع إبرام عقد مع شركة السياحة المنظمة لهذا البرنامج.

3- برنامج تحسين فنادق 3 نجوم، ويتيح للحاج الإقامة قبل أو بعد أداء المناسك بفنادق 3 نجوم لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1200 متر، وعلى الحاج الراغب في هذا المستوى دفع 850 ريالا سعوديا مع إبرام عقد مع شركة السياحة المنظمة لهذا البرنامج.