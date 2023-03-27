صلاح عبد الله: جرأة خالد يوسف سبب موافقتي على العمل في «سره الباتع»

قال الفنان صلاح عبد الله، إن مسلسل «سره الباتع» يدمج التاريخ والسياسة، وتنقل بمرونة بالأحداث بين فترة من الحملة الفرنسية على مصر، وصولا إلى ثورة 30 يونيو، موضحا أن المسلسل تناول العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية.

الفترة التاريخية الحديثة

أوضح صلاح عبد الله، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، مع الإعلامى يوسف الحسينى، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المسلسل يستعرض حال الأسر المصرية في الفترة التاريخية الحديثة، وفي فترة الحملة الفرنسية على مصر، مؤكدا أنه تشجع للمشاركة في العمل بسبب الجرأة في التناول من المخرج الكبير خالد يوسف.

دوره في مسلسل سره الباتع

أشار الفنان صلاح عبد الله، إلى أن مشاركته مع المخرج خالد يوسف، الأولى، ودوره في مسلسل سره الباتع يعتبر ظهور خاص من بداية الحكاية، قائلا: «دوري رجل فلاح مصري بجد، وعنده إيمان أن مقام السلطان حسن الذي تدور حوله قصة المسلسل له قيمة وهيبة، وهو ميعرفش حكايته من الأساس».