القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023.. اضبط التردد الآن

بعد تطور أحداث الحلقة الخامسة يرغب الجمهور في معرفة القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023، الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني للمرة الاولى .

وبعد عرض الحلقة السادسة على القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023 يجرى معرفة التطورات بين الحملة الفرنسية وحامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يعرض أيضا عبر شاشة قناة on و on drama وترددها كالتالي:

التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

وكشفت القنوات العارضة لمسلسل سره الباتع عن مواعيد عرضه، إذ يعرض يوميا عبر شاشة قناة on drama في تمام الساعة السادسة والربع مساء، وعلى شاشة قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وعلى شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع حول مقام السلطان حامد، وبحث الجميع عن السر ورائه.