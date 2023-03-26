أخبار تهمك: طقس اليوم.. ورابط حجز شقق وزارة الإسكان.. ومواعيد الصلاة

يبحث الكثير من المتابعين عن الأخبار الخدمية على مدار الساعة، نظرا لأهميتها مثل تفاصيل طقس اليوم وانقطاع الكهرباء أو أسعار السلع، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز هذه الأخبار:

طقس اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشان تفاصيل حالة الطقس، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كل الأنحاء.

مواعيد الصلاة

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد وتوقيتات الصلاة لليوم الرابع من شهر رمضان 2023 الموافق 26 مارس 2023، وفقاً للحسابات الفلكية، وكذلك عدد ساعات الصوم، موضحاً أن موعد صلاة الفجر سيكون الساعة 4:25 صباحا، وموعد صلاة الظهر سيكون الساعة 12:01 مساء، وموعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساء، وموعد صلاة المغرب 6:10 مساء، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:28 مساء.

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رابط حجز شقق وزارة الإسكان

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء حجز شقق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لذا نستعرض أبرز ملامح الطرح الجديد، وكيفية الحجز، ورابط حجز شقق وزارة الإسكان لمن سجلوا إلكترونيا وسددوا جدية الحجز، وسكن لكل المصريين القاهرة الجديدة.

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قطع الكهرباء في كفرالشيخ

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد 26 مارس 2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك، عن عدد من القري والمناطق بـ5 مراكز في المحافظة، بدءا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً، أي لمدة 4 ساعات.

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