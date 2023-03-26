موعد امتحانات الترم الثاني ابتدائي وإعدادي 2023.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني ابتدائي وإعدادي 2023، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023 المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الترم الثاني ابتدائي وإعدادي 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم عقد امتحانات الترم الثاني ابتدائي وإعدادي 2023 يوم 6 مايو المقبل، ويحظر عقد أي امتحانات لطلاب المدارس خلال شهر أبريل، عدا الامتحانات الشهرية لصفوف النقل فقط، حيث يتم عقد امتحانات شهر مارس في الأسبوع الأول من أبريل 2023.

امتحانات شهر مارس لصفوف النقل

وأشارت وزارة التعليم، أن امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، ستكون جزء من الحصة بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم، مشيرا إلى أنّ الامتحانات ستكون على مستوى المدارس، ويقتصر أسئلتها على ما تم تدريسها خلال شهر مارس فقط، ويقوم موجه المادة بوضع الامتحانات، والهدف منها قياس مستويات تفكير الطلاب.

مواعيد امتحانات نهاية العام

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يلي.

تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، يوم السبت 6 مايو 2023.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، يوم السبت 6 مايو 2023.

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 27 مايو 2023.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 10 يونيو 2023.