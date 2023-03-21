وزير التعليم: قدمنا دعمًا لـ114 ألف طالب من ذوي الهمم بالمدارس الحكومية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عبرت عن اهتمامها بأبنائها من ذوي الهمم بأن قامت بدمج 114 ألفا و157 طالبا في مدارسها الحكومية، وأولت عناية خاصة بـ460 ألفا و69 طالبا بالتربية الخاصة، وأنشأت 14 فصلًا لمتعددي الإعاقة واهتمت بتدريب المعلمين لأبنائنا بالتربية الخاصة، والذي بلغ عددهم 9762 معلما.

توفير الفرص الجادة

وأضاف وزير التعليم، خلال احتفالية مهرجان أنشطة الطلاب ذوي الهمم المبدعين: «إن هذا المهرجان جاء ليعبر عن اهتمام الوزارة بتوفير الفرص الجادة؛ لمشاركة أبنائنا من ذوي الهمم في المحافل والمسابقات المحلية والدولية، وقد عبرت الوزارة عن الاحتفاء بأبنائها من ذوي الهمم، من خلال آليات متعددة منها الاهتمام بالتربية المهنية للمعلمين في تخصصات الإعاقة البصرية والسمعية والتربية الفكرية».

دعم مدارس التربية الخاصة

وأشار «حجازي»، إلى أنه تم دعم مدارس التربية الخاصة والدمج بأجهزة تكنولوجية مساندة؛ لصقل مهارتهم وقدراتهم، وإظهار إبداعاتهم، وتوفير نسخة من مناهج منظومة التعليم الجديد (2.0) للطلاب من ذوي الهمم وتوظيف محتوى إلكتروني يتناسب مع ذوي الإعاقات المختلفة.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير كلمة للطلاب والطالبات، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد، معربا عن سعادته لامتلاكهم الأمل، والروح الوثابة، مؤكدا أنهم أمـل مـصـر فـي تحقيق غد مشرق.

حضر الاحتفالية هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المجلس التنفيذي بالمحافظة.