عاجل.. محاولات للسيطرة على تسريب في خط غاز رئيسي بدمياط

شهدت منطقة «الهواشم»، التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، حدوث تسريب للغاز في الخط الرئيسي أسفل الكوبرى العلوي، أعلى الطريق الساحلي الدولي، مساء اليوم السبت، دون معرفة السبب حتى الآن، وعلى الفور، انتقل مسئولو شركة الغاز إلى مكان التسريب للمعاينة، وتم فرض كردون أمني لمنع دخول المواطنين إلى مكان التسريب، كما تم قطع الغاز عن المنطقة، لحين حل مشكلة التسريب.

انتقال رجال الحماية المدنية إلى مكان التسريب

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية بدمياط إلى موقع التسريب، وتم التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في محافظة دمياط، للتواجد في القرية، وحل مشكلة تسريب الغاز، ومعرفة السبب في ذلك، ومنع وصول التسريب إلى المناطق السكنية، حفاظاً على المواطنين.

سماع صوت انفجار ولا إصابات نتيجة التسريب

وأكد عدد من أهالي المنطقة أنهم سمعوا صوت انفجار قوي، تبعه انبعاث رائحة نفاذة، وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية إلى المكان، ومازالت متواجدة في المنطقة حتى الآن، حيث تواصل جهودها للسيطرة على تسريب في خط الغاز الرئيسي المار بالمنطقة.

إصلاح كسر بخط الغاز في كفر البطيخ

وقال مصدر مسؤول في شركة الغاز، التي يتبعها الخط، رفض ذكر اسمه، إن الأطقم الفنية قاربت على علاج الكسر الذي أصاب الخط، وتسبب فى تسريب الغاز.

ونفى المصدر وقوع انفجار بالخط، مؤكداً أن الوضع مستقر، ولم تحدث أي إصابات بين المواطنين جراء تسريب الغاز، موضحاً أن الصوت الذي سمعه سكان المنطقة ناتج عن تفريغ الهواء من خط الغاز نتيجة التسريب.